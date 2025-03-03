Задержаны воры, укравшие автозеркала с машин в Пурвциемсе и Плявниеки

Полиции удалось задержать подозреваемых в кражах автозеркал, совершенных в рижских микрорайонах Пурвциемс и Плявниеки 18 января.

Как сообщает пресс-центр Госполиции, вечером 18 января дежурный получил информацию о том, что в двух микрорайонах Риги злоумышленники украли автозеркала с припаркованных легковых автомобилей Jeep, BMW, Škoda и Range Rover.

К тому времени, как воры уехали с места преступления на своей машине, сотрудники правоохранительных органов, проводившие в ту ночь оперативные мероприятия по предотвращению краж, уже вышли на след преступников.

В итоге, вскоре после совершенных преступлений сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции при содействии своих коллег из 2-го отдела Управения уголовной полиции Рижского региона и Рижского Зиемельского управления полиции задержали подозреваемых.

Все украденные тем вечером автозеркала были найдены в машине подозреваемых и изъяты.

Следует отметить, что на тот момент владельцы транспортных средств еще не знали, что их автомобили были стали мишенью для воришек.

Один из подозреваемых ранее был неоднократно судим, в том числе за кражу автомобильных зеркал, и только недавно вышел из тюрьмы. Его подельник ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Полиция начала уголовный процесс. В качестве меры пресечения к задержанным избран арест.

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