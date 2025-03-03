Нелегальный алкоголь стал причиной смерти четырех человек в Аугшдаугавском крае

В середине февраля в Салиенской волости Аугшдаугавского края из-за нелегально проданного алкоголя погибли четыре человека, сообщило Латвийское телевидение.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту причинения смерти по неосторожности. По информации Латвийского телевидения, произошла попойка, в которой участвовали и другие жители волости.
Руководитель Социальной службы Аугшдаугавского края Анна Егорова рассказала, что в результате трагедии четверо детей потеряли свою мать. Семья получила статус малоимущей, однако Егорова отметила, что она не относится к социально неблагополучным семьям.
В трагическом инциденте также оказалась вовлечена еще одна семья с деть
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