В рамках международного проекта под руководством Госполиции задержаны 72 человека и изъято 8,2 тонны наркотиков

В ходе международного проекта под руководством Госполиции Латвии за три года удалось задержать 72 человека и изъять 8,2 тонны наркотиков, нелегальная рыночная стоимость которых измеряется сотнями миллионов евро.

По данным пресс-центра Госполиции, основной целью международного проекта было укрепление возможностей стран по борьбе с организованной преступностью — контрабандой наркотиков и отмыванием денег.

В ходе проекта были внедрены инновационные методы и технические решения для эффективной борьбы с организованными преступными группировками.Из-за специфики мероприятий полиция не может публично раскрывать, как работает проект и что представляют собой эти инновационные инструменты, однако в пресс-центре отметили, что за три года он позволил провести более 50 трансграничных операций по всей Европе и поддержал более 20 совместных международных расследований, что позволило выявить преступные сети и пролить свет на незаконные денежные потоки.

Госполиция приняла решение продолжить этот проект, и в январе 2025 года он был возобновлен с увеличением бюджета до 2,3 млн евро. Большая часть этих средств будет направлена на оперативные расходы. Проект продлится два года и финансируется Европейской комиссией.

Лидером этого проекта является Латвия, однако основными партнерами станут Литва, Эстония и Европол. Проект объединяет правоохранительные органы нескольких стран и на данный момент привлек 32 государства-члена, в том числе за пределами Еврсоюза.

В Госполиции отмечают, что если первый проект был сосредоточен в первую очередь на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, то новый проект декларирует борьбу с более широкой международной организованной преступностью — контрабандой наркотиков и оружия, торговлей людьми, финансовыми преступлениями и незаконными потоками криптовалюты, а также мошенничеством.

По словам представителей полиции, проект направлен на предоставление властям упреждающих инструментов, объединяющих передовые методы анализа данных и искусственный интеллект, что позволит им выявлять и пресекать наиболее труднодоступные и наиболее защищенные преступные сети.

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