Гражданин Латвии осужден в Африке на 15 лет за контрабанду наркотиков

В Зимбабве к 15 годам лишения свободы приговорен 27-летний гражданин Латвии Виталий Кудряшов за попытку провоза более 8 кг героина.
Как отмечает Zimbabwe News, в сентябре 2022 года латвийца задержали в международном аэропорту Роберта Габриэля Мугабе. При сканировании багажа у таможенников возникли подозрения относительно запрещенных веществ, которые мог провозить иностранец.
При дальнейшем досмотре в отделениях багажа были обнаружены четыре упаковки с героином общим весом 8,35 кг.
Помимо 15 лет заключения Кудряшов также оштрафован на 5 000 долларов США. В том случае, если он не заплатит штраф, ему грозит еще пять лет тюрьмы.
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