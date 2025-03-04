В Латвии и Чехии задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве сo смартфонами

Европейская прокуратура (EPPO) ведет расследование предполагаемой схемы мошенничества с НДС на сумму 14 миллионов евро (335 миллионов чешских крон), связанной с торговлей мобильными телефонами (смартфонами).

На прошлой неделе в Чехии и Латвии были проведены обыски, в результате которых задержали пять человек.

По данным пресс-службы Европрокуратуры, обыски проводились в нескольких местах Национальным агентством по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) и сотрудниками Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов Латвии.

В рамках расследования в Латвии задержаны трое подозреваемых. Решается вопрос их экстрадиции в Чехию. Еще один человек был взят под стражу в Чехии.

По предположению следствия, подозреваемые продавали смартфоны, незаконно используя легальную схему для снижения уплачиваемого НДС. При этом они указывали, что телефоны были ввезены из США или других третьих стран.

В рамках расследования были арестованы активы на сумму 2,5 млн евро, включая дома, автомобили и мотоциклы, драгоценности, люксовые сумки и часы.

Кроме того, заморожены банковские счета, изъяты документы и компьютерная техника.

Мероприятия по сбору доказательств проводились в нескольких странах, включая Австрию, Чехию, Францию, Германию, Италию, Латвию и Словакию.

Задержанным были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве. Если их вина будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.

Fоtо: EPPO

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !