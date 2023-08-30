В среду, 30 августа, в суде Латгальского предместья Риги запланировано рассмотрение дела сбежавшего из Рижской Центральной тюрьмы Мариса Ковалева и его подельника Руслана Гузякова, обвиняемых в краже, мошенничестве или присвоении в небольших размерах. Об этом сообщает сегодня Latvijas Avīze.

Кроме того, Ковалева будут судить за попытку убийства бывшего спутника жизни своей девушки. Попытка была предпринята 29 июня 2022 года, в микрорайоне Тейка. Согласно обвинительному заключению, Ковалев в пять утра явился к дому бывшего супруга своей подруги и позвонил в двери. Едва мужчина 1975 года рождения открыл дверь, Ковалев с криками о том, что его убьет, начал наносить ему по голове удары ножом для разделки мяса. Жертве удалось выставить руку вперед и закрыть дверь, однако нападавший успел нанести ему два удара в руку, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Женщина, которая находилась с пострадавшим в квартире, вызвала полицию. Вскоре нападавшего задержали неподалеку от места преступления.

За это преступление полиция начала уголовный процесс и за попытку убийства, и за попытку незаконно проникнуть в жилище против воли живущего там лица. В рамках расследования убийства Ковалеву назначили психиатрическую экспертизу, однако особых отклонений от нормы в его поведении специалисты не нашли.

Вскоре Ковалев "заработал" еще один уголовный процесс: находясь в полицейском участке в помещении для задержанных он выбил армированное стекло, таким образом повредив чужое имущество.

Также известно, что ранее Марис Ковалев был судим за ограбление, кражи и другие преступления. В качестве меры пресечения во всех этих случая к нему был применен арест.

19 июня 2023 года суд первой инстанции вынес приговор Ковалеву за попытку убийства и порчу чужого имущества. Поскольку осужденный подал апелляцию в Рижский окружной суд, приговор Рижского городского суда еще не вступил в силу.

Прокурор Ренарс Сладзевскис пояснил, что на суде требовал для Ковалева девяти лет тюремного заключения, однако суд приговорил его к лишению свободы сроком на восемь лет и 10 месяцев.

Параллельно в Рижском городском суде продолжается еще один процесс, по которому Ковалев проходит вместе с Русланом Т. По статье 180 Уголовного закона Латвии — за кражу, мошенничество или присвоение в небольшом размере. Следующее заседание назначено на 30 августа.

Прокурор отметил, что Марис Ковалев, который присутствовал на суде дистанционно и общался из тюрьмы по видеосвязи, категорически отрицал свою вину и вел себя крайне агрессивно, без уважения к другим участникам процесса.

Например, на первом заседании он употребил русский мат и "послал" судью, а затем демонстративно встал и покинул помещения, откуда осуществлялся видеосеанс. На следующем заседании к нему уже приставили несколько тюремных охранников. Однако он снова попытался уйти, поэтому охранникам пришлось его сдерживать.

Кроме того, когда в тюрьме к нему приходил прокурор, он стучал по столу, ломился в дверь, а затем сбежал, заработав таким образом 14 суток изолятора.

Ранее уже сообщалось, что Ковалев сбежал из Рижского Централа 23 июля. Спустя несколько часов его задержали на Саркандаугаве. Сейчас беглец помещен в Олайнскую тюремную больницу, поскольку при попытке побега он повредил ногу.