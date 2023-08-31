В последнее время нелегалы, пробирающиеся в Латвию через белорусскую границу, пользуются услугами такси. Из приграничья они отправляются в такси до Шауляя в Литве, а оттуда — транзитом через Польшу в страны Западной Европы.

На этой неделе об одном из таких случаях стало известно литовским пограничникам: странные пассажиры вызвали подозрения у водителя, о чем проинформировал полицию. Вскоре стражи порядка задержали четырех нелегалов: двух индийцев (19 лет и 21 год), 20-летнего афганца и 40-летнего пакистанца.

Ни у одного из них не оказалось документов. После выяснения обстоятельств их передали обратно латвийским пограничникам.