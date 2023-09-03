В Балдоне Кекавского края после реновации многоквартирного дома на улице Зилю во время сильного дождя оказывается затопленой одна из квартир: через унитаз в помещение попадает большое количество дождевой воды.

Жительница вышеупомянутого многоквартирного дома в Балдоне разместила в социальных сетях видео, где видно, как 30 августа во время сильного дождя в ее квартире из унитаза полилась сильная струя воды. Она заявила, что это не первый случай, причем подобные ситуации возникают после реконструкции дома.

По информации на сайте коммунального предприятия SIA Būks, в упомянутом многоквартирном доме в Балдоне на улице Зилу при поддержке AS Attīstības finanšu institūciju Altum и софинансирования из фондов ЕС были проведены работы по повышению энергоэффективности.

Общая допустимая стоимость проекта составляет 607 027 евро, включая строительные работы, надзор за строительством, авторский надзор, управление проектом и подготовку технической документации.

В ходе проекта было выполнено утепление фасада дома и цоколя, утеплен цокольный этаж, утеплена и заменена кровля, реконструированы внутренняя бытовая канализация и водопровод. Кроме того, проведены работы по созданию системы отопления с установкой индивидуальных счетчиков для каждой квартиры и заменой окон.

Застройщиком проекта является SIA AJ Celtnieks.

Как пояснил агентству LETA председатель правления SIA Būks Эдгарс Менцис, строители направили дождевую воду в систему канализации. В результате во время сильного дождя канализация переполнилась.

В настоящее время с помощью временного решения эта проблема решена путем отвода дождевой воды из дома.