3 сентября в 18:33 в Государственную полицию поступил звонок, что в центре Риги на перекрестке улицы Кр. Валдемара и бульвара Калпака произошло столкновение автомобилей Volkswagen и BMW.

По предварительной информации, которой располагает полиция, в результате аварии пострадала водитель BMW. Женщина с легкими травмами госпитализирована, пояснили порталу Delfi в Службе скорой медицинской помощи.