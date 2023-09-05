В понедельник, 4 сентября, водители стали свидетелями интересной ситуации: по велодорожке Иманта — Болдерая на скорости 50 км/ч ехал автомобиль Toyota. При этом водитель даже не удосужился притормозить, когда ему на пути встретился велосипедист.

Судя по всему, водитель хэтчбека Toyotа ошибся на одном перекрестков, приняв довольно широкую велодорожку за автомобильную полосу, после чего продолжил свой маршрут.

Водителя не смутили ехавшие навстречу велосипедисты, поэтому он даже не притормозил.