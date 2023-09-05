По данным пресс-центра Госполиции, сотрудники Уголовной полиции Латвии получили информацию о том, что в Испании готовят к отправке в Латвию большой груз марихуаны. В рамках начатого уголовного процесса полиция сотрудничала с Генеральной прокуратурой ЛР, прокуратурой Испании и испанскими правоохранительными органами. В итоге, на одном из складов Испании удалось найти подготовленный к отправке груз наркотических веществ.
Продолжая расследование, 8 июня полиция при содействии спецназа Omega задержали в Курземе подозреваемых 1978, 1980, 1984 и 1993 г.р. Кроме того, 8 августа был задержан и пятый подозреваемый — мужчина 1984 г.р.
В настоящее время расследование продолжается и в Латвии, и в Испании.
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