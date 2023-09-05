В июне текущего года сотрудники Главного управления уголовной полиции Латвии по подозрению в хранении с целью дальнейшей реализации наркотичнских веществ задержали группу подозреваемых. Всего у них было изъято 49,4 кг марихуаны, которую собирались отправить в Латвию из Испании. Четверо из подозреваемых оставлены под арестом.

По данным пресс-центра Госполиции, сотрудники Уголовной полиции Латвии получили информацию о том, что в Испании готовят к отправке в Латвию большой груз марихуаны. В рамках начатого уголовного процесса полиция сотрудничала с Генеральной прокуратурой ЛР, прокуратурой Испании и испанскими правоохранительными органами. В итоге, на одном из складов Испании удалось найти подготовленный к отправке груз наркотических веществ.

Продолжая расследование, 8 июня полиция при содействии спецназа Omega задержали в Курземе подозреваемых 1978, 1980, 1984 и 1993 г.р. Кроме того, 8 августа был задержан и пятый подозреваемый — мужчина 1984 г.р.

В настоящее время расследование продолжается и в Латвии, и в Испании.