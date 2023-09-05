По информации пресс-центра Госполиции, в конце августа полицейские задержали двух граждан Грузии, которые украли из автомобиля в Зиемельском районе Риги 1200 евро, а затем, возможно, совершили карманную кражу в Пардаугаве. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим кражам.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, 18 августа был начат уголовный процесс по факту кражи крупной суммы из салона автомобиля Porsche Cayenne, припаркованного возле торгового центра на улице Дунтес.

В рамках расследования, которое было проведено при содействии полицейских Зиемельского управления Рижского регионального управления полиции, 2-го отдела 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона, а также Рижского Пардаугавского управления полиции, 27 августа по подозрению в совершении кражи были задержаны два гражданина Грузии.

Один из них признан подозреваемым и отправлен под арест, а второй допрошен как лицо, против которого начат уголовный процесс. Известно также, что второго грузина передали для дальнейших процессуальных действий сотрудникам Рижского Пардаугавского управления полиции. Там был начат еще один уголовный процесс за возможную карманную кражу в кафе.