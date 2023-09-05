Сотрудники Cлужбы погранохраны Литвы зафиксировали два случая контрабанды табака для кальяна.

В ночь на 2 сентября сотрудники Таможенного департамента остановили для проверки двух граждан Латвии, которые пересекли границу на КПП в Панямуне (российско-литовская граница).

Они заявили, что у них нет товаров, подлежащих декларированию. Однако проверка показала обратное: на обоих оказались майки с пришитыми дополнительными карманами, в которых они спрятали табак для кальяна. У одного обнаружили 14 пачек, у второго — 21 пачку. Еще 4 пачки нашли в дорожной сумке. Обоим нарушителям грозит административная ответственность за контрабанду.

По словам литовских таможенников, граждане Латвии уже не первый раз проявляют изобретательность при поездке из Российской Федерации в Литву. Например, две недели назад на КПП в Панямуне гражданин Латвии также пытался пронести контрабандным путем более 2 кг кальянного табака: тогда мужчина приклеил табак к своему телу.