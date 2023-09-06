В минувшее воскресенье сотрудники пограничного пункта Калвария остановили на дороге Мариямполе — Сувалки международный автобус, направлявшийся по маршруту Рига — Вена.

При проверке документов пассажиров пограничники с подозрением отнеслись к удостоверениям личности граждан Франции, предъявленным двумя женщинами и мужчиной, сидевшими далеко друг от друга. После этого было принято решение о дополнительных мерах проверки.

Водитель автобуса, следовавшего в Австрию, рассказал пограничникам, что билеты на автобус для этой пары в Латвии предоставил мужчина, также находившийся в автобусе.

Выяснилось, что 30-летний гражданин Конго и его 27-летняя соотечественница пытались воспользоваться иностранными документами. А билеты им предоставил 66-летний гражданин Швейцарии. Все трое были арестованы сотрудниками Службы погранохраны Литвы.

Фото: DELFI.lt

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу и два расследования по факту хищения документов и их использования.