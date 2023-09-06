В минувший вторник Курземское региональное управление полиции (КРУП) получило вызов из волости Вайнедес, где в результате аварии в больницу доставили пассажирку BMW. Проверка показала, что за рулем автомобиля находился пьяный водитель, машина оказалась незарегистрированной, кроме того, ездила на "лысой" резине.

По данным КРУП, сигнал о дорожном инциденте поступил на пульт дежурного в 20.15: на дороге Эмбуте — Вайнеде — Павари водитель не справился с управлением, в результате чего BMW въехал в кювет, ударился о его край, а затем перевернулся. В результате аварии пострадала женщина, которую с места происшествия доставили в больницу.

При проверке в организме водителя констатировали 1,91 промилле. Также в его отношении действовал вынесенный ранее судебный запрет на управление транспортным средством. Также полиция выяснила, что автомобиль не прошел техосмотр, а глубина протекторов на задних колесах составляет всего 0, 70 мм (минимальная глубина протектора для летней резины — 1,6 мм).

В отношении водителя начат уголовный и четыре административных процесса.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram