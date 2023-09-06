Телефонные мошенники научились говорить по-латышски, поэтому "русский язык уже нельзя считать маркером потенциальных преступников". Об этом в интервью Латвийскому радио заявил IT-специалист Элвис Страздиньш.

Он указал, что телефонные звонки остаются одним из самых популярных способов среди мошенников, пытающихся заполучить чужие банковские данные. Часто преступники могут подменить номер, с которого звонят.

"Помните, что тот номер, который появляется на вашем телефоне, не означает, что человек звонит с этого номера. В полученном звонке строка букв и цифр может быть абсолютно любой, вписать можно даже номер вашего банка", — подчеркнул Страздиньш.

Он добавил, что свои схемы обмана мошенники уже научились отыгрывать и на латышском языке.

"Это случается очень редко, конечно, но все эти же схемы можно разыграть на латышском языке. Принято считать, что мошенники говорят по-русски, но нет — пожалуйста, не полагайтесь на язык!", — призвал специалист.

В свою очередь представитель центра кибербезопасности Cert.lv Карлис Свиланс посоветовал как можно скорее положить трубку.

"Важно добавить – если есть подозрения, что звонит мошенник, в тот же момент лучше отключить телефон и прервать общение. Мошенники обмениваются телефонными номерами жертв. Они могут обозначить номер телефона, владелец которого не бросил моментально трубку и передать его другим преступникам — потому что потенциально его можно обмануть и попытаться сломать различными методами общения", - пояснил Свиланс.

Один из новейших методов, с помощью которого мошенники пытаются обмануть жертв – отправка текстового сообщение: "Мама, у меня сломан телефон". Далее указывается, например, номер счета, на который можно отправить деньги для покупки нового телефона. Это новый метод, с помощью которого мошенники начинают общение в надежде получить банковские реквизиты.

Другой способ, который мошенники часто используют при получении доступа к адресу электронной почты жертвы — это отправка поддельного счета.

"Например, коммунальщики отправляют вам счет каждый месяц. Если кто-то получил доступ к вашей учетной записи Gmail, он может прочитать все сообщения, которые приходят к вам, и отправить счет с другим номером счета за день до того, как вы получите его от коммунальщиков счет. Он полностью копирует всю электронную почту, все выглядит точно так же, только аккаунт другой", — предостерег Страздиньш.

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