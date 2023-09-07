Госполиция сообщает о найденном теле Лилии Воеводской (1966 г.р.), которая числилась пропавшей без вести с августа.
В последний раз женщину видели вечером 11 августа, в Саласпилсе, на улице Даугавас.
Причины и обстоятельства смерти женщины устанавливаются в рамках начатого уголовного процесса.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Лилии Воеводской.
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