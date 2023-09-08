7 сентября Департамент по уголовным делам Верховного суда Латвии оставил без изменения часть решения Рижского окружного суда, согласно которому двое мужчин признаны виновными в изнасиловании и убийстве девочки-подростка в июне 2019 года в Болдерае. Напомним, один из подсудимых был приговорен к 18 годам лишения свободы, второй — к 15 годам тюремного заключения.

По данным Верховного суда, с подсудимых солидарно в пользу лица, признанного потерпевшим в уголовном процессе, взыскана компенсация в размере 48 724 евро.

В обвинительном заключении указывается, что 17 июня 2019 года двое обвиняемых вместе с девушкой, которой к той поре еще не исполнилось 16 лет, распивали спиртные напитки во дворе одного из домов в районе Болдерая. Около полуночи обвиняемые изнасиловали беспомощную жертву.

После этого они задушили девушку, завернули ее в спальный мешок и отвезли в канал Булльупе. Было установлено, что жертву бросили в воду, когда она еще была жива. В итоге, девушка утонула.

Как уже сообщалось, летом 2019 года были задержаны два мужчины 1991 и 1999 годов рождения. Ни один из них до этого не попадал в поле зрения полиции. К обоим мужчинам была применена мера пресечения — заключение.

Реконструируя ход преступления, полиция выяснила, что в ночь с 17 на 18 июня 2019 года на месте жительства одного из задержанных мужчин собралась молодежная компания — в том числе, обвиняемые и их будущая жертва. Молодежь распивала спиртное. Экспертиза показала, что смерть девушки наступила в результате комбинированной механической асфиксии (удушения), также были констатированы признаки сексуального насилия.

"Заключение эксперта означает, что девушку сначала задушили, а затем бросили в воду, поэтому смерть наступила в результате удушения и утопления", — подчеркивали ранее в полиции.

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