По данным Верховного суда, с подсудимых солидарно в пользу лица, признанного потерпевшим в уголовном процессе, взыскана компенсация в размере 48 724 евро.
В обвинительном заключении указывается, что 17 июня 2019 года двое обвиняемых вместе с девушкой, которой к той поре еще не исполнилось 16 лет, распивали спиртные напитки во дворе одного из домов в районе Болдерая. Около полуночи обвиняемые изнасиловали беспомощную жертву.
После этого они задушили девушку, завернули ее в спальный мешок и отвезли в канал Булльупе. Было установлено, что жертву бросили в воду, когда она еще была жива. В итоге, девушка утонула.
Как уже сообщалось, летом 2019 года были задержаны два мужчины 1991 и 1999 годов рождения. Ни один из них до этого не попадал в поле зрения полиции. К обоим мужчинам была применена мера пресечения — заключение.
Реконструируя ход преступления, полиция выяснила, что в ночь с 17 на 18 июня 2019 года на месте жительства одного из задержанных мужчин собралась молодежная компания — в том числе, обвиняемые и их будущая жертва. Молодежь распивала спиртное. Экспертиза показала, что смерть девушки наступила в результате комбинированной механической асфиксии (удушения), также были констатированы признаки сексуального насилия.
"Заключение эксперта означает, что девушку сначала задушили, а затем бросили в воду, поэтому смерть наступила в результате удушения и утопления", — подчеркивали ранее в полиции.