Вызов на пульт дежурного Службы неотложной медицинской помощи поступил в 16.43. С места происшествия в больницу был доставлен один пострадавший, его состояние признали удовлетворительным.
Из-за аварии на несколько часов выезд из Бауски был затруднен. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.
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