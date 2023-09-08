В пятницу, 8 сентября, незадолго до 17.00 на Бауском шоссе столкнулись два грузовых автомобиля с прицепами.

Вызов на пульт дежурного Службы неотложной медицинской помощи поступил в 16.43. С места происшествия в больницу был доставлен один пострадавший, его состояние признали удовлетворительным.

Из-за аварии на несколько часов выезд из Бауски был затруднен. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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