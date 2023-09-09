51-летнему водителю Skania, который стал виновником ДТП с туристическим автобусом "Петербург — Рига" на 106-м км трассы А-180 "Нарва", предъявлено обвинение.

Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы уголовного дела направлены в Кингисеппский городской суд Ленобласти.

В результате аварии пострадали 13 человек. Водитель туристического автобуса "Петербург — Рига" от полученных травм скончался на месте ДТП.

Авария произошла 10 октября 2022 года в Кингисеппском районе Ленобласти. По данным следствия, водитель самосвала Skania ехал по трассе "Нарва" нарушая скоростной режим. Когда впереди движущийся автомобиль начал снижать скорость, водитель большегруза резко затормозил и потерял контроль над транспортным средством.

Как отмечает новостной портал 78. ru, чтобы избежать столкновения, он выехал на встречную полосу и врезался в туристический автобус. До прибытия пожарных мужчина был заблокирован, выбраться из салона ему помогли очевидцы.

В салоне автобуса с эстонскими номерами, следовавшем из Петербурга в Ригу, находились 16 человек, в том числе два водителя.

Фото: Aculiecinieka foto

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