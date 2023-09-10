В полиции не уточнили, какие версии сейчас расследуются, установлены ли нападавшие и ожидаются ли ответы на запросы о правовой помощи из зарубежных стран.
Спустя год после убийства агентству ЛЕТА сообщили в полиции, что расследуются две версии преступления - убийство ради ограбления или связанное с профессиональной деятельностью Ребенока.
На данный момент по уголовному делу опрошено и допрошено более 300 человек.
Адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября 2020 года в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландин.
Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката, взломав дверь, и избили своих жертв. С места преступления были похищены дорогие часы и украшения.
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