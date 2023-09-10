С момента убийства адвоката Павла Ребенока прошло три года, и детальных комментариев по результатам расследования полиция не дает, заявляя лишь, что оно продолжается.

В полиции не уточнили, какие версии сейчас расследуются, установлены ли нападавшие и ожидаются ли ответы на запросы о правовой помощи из зарубежных стран.

Спустя год после убийства агентству ЛЕТА сообщили в полиции, что расследуются две версии преступления - убийство ради ограбления или связанное с профессиональной деятельностью Ребенока.

На данный момент по уголовному делу опрошено и допрошено более 300 человек.

Адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября 2020 года в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландин.

Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката, взломав дверь, и избили своих жертв. С места преступления были похищены дорогие часы и украшения.

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