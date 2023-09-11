В минувшее воскресенье,10 сентября, на пульт дежурного Госполиции поступило сообщение о том, что в волости Акнистес Екабпилсского края замечен автомобиль Volvo, водитель которого, судя по манере вождения, может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский патруль заметил возможного нарушителя и попросил водителя остановиться для проверки, однако тот не подчинился требованиям и попытался скрыться. Служебный микроавтобус Volkswagen начал преследование, однако на грунтовой дороге из-за поднятой пыли ухудшилась видимость, из-за чего и полицейская машина, и Volvo съехали в канаву.

В результате аварии пострадал пассажир Volvo: с места ДТП его доставили в больницу. В свою очередь, водитель скрылся. Полицейский экипаж в аварии не пострадал.

По делу начат административный процесс.

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