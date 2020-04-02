Если количество водителей, садящихся за руль в состоянии сильного опьянения, не уменьшится, то для улучшения ситуации необходимо подумать о еще более жестких наказаниях, заявил во вторник в подкомиссии Сейма по уголовному праву и пенитенциарной политике генеральный прокурор Юрис Стуканс.

В ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле. Также предусмотрена уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

За управление транспортным средством с такой концентрацией алкоголя в организме может быть применено лишение свободы на срок до одного года, либо кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы, штраф, лишение водительских прав на пять лет.

Закон также предусматривает, что транспортное средство конфискуется, если пьяный водитель является его владельцем, либо взыскивается его стоимость в том случае, если владельцем транспортного средства является другое лицо.

Каждый день полиция ловит около десяти пьяных водителей, и штрафы с конфискацией автомобиля существенно не уменьшили их число, констатировал Стуканс.

Генпрокурор напомнил, что одно время в Латвии действовала административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, когда к водителям могли быть применены сразу три санкции — административный арест, штраф и лишение прав. Позже Латвия отказалась от административного ареста.

Стуканс предлагает рассмотреть новые поправки к Уголовному закону, которые предусматривали бы, что водители в состоянии сильного опьянения во всех случаях наказываются лишением свободы, лишением прав и штрафом. "Предусмотреть такую ответственность, когда фактически во всех случаях применяется наказание в виде лишения свободы, например, 15 суток или месяц", — пояснил прокурор.

Если депутаты не готовы поддержать такое предложение, то Генпрокуратура предлагает установить минимальный предел наказаний.

Как заявил руководитель подкомиссии Андрей Юдин, существующие правила явно требуют улучшения, поэтому он призвал Министерство юстиции обсудить предложение, и депутаты также выразили готовность подключиться к этой работе.

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