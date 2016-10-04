У Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) есть подозрения, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями ряда предприятий совершали противозаконные действия для присвоения самоуправлением более 4 миллионов евро из Европейского фонда развития регионов, сообщили агентству LETA в KNAB. LTV сообщает, что задержан мэр Янис Байкс.

Во вторник бюро провело процессуальные действия в ранее начатом уголовном процессе, в том числе более 20 обысков и изъятий, а также допросы на нескольких объектах.

9 июня Европейская прокуратура (EPPO) начала уголовный процесс и передала его KNAB для досудебного расследования. В рамках этого процесса бюро расследует мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, повлекшие за собой серьезные последствия.

По имеющейся в распоряжении KNAB информации, должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с предпринимателями незаконно присвоили более 4 миллионов евро на проект развития инфраструктуры одного из зданий в Валмиере. По неофициальной информации LTV, речь идет о некоем индустриальном парке. Тем самым Европейскому союзу был нанесен крупный ущерб.

В процессе фигурируют шесть лиц, имеющих право на защиту. Более подробных комментариев о фигурантах дела KNAB пока не предоставляет.

По информации LTV, Европейская прокуратура (EPPO) 9 июня 2023 года начала уголовный процесс, который передала KNAB. KNAB расследует преступные действия, за которые предусмотрена ответственность по части третьей стать 177 и части третьей статьи 318 Уголовного закона — мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия.

Как сообщалось, KNAB провело сегодня процессуальные действия в валмиерском Отделе управления проектами — это структурная единица Управления по развитию Валмиерского края.

Телефон председателя краевой думы Яниса Байкса ("Для Валмиеры и Видземе") пока не отвечает. Как сообщила представитель самоуправления Эвия Нагле, он сейчас находится в отпуске, хотя вчера выходил на работу. LTV сообщает, что он задержан.

Янис Байкс занимает должность главы Валмиерского самоуправления с 2013 года. Всегда избирался по списку региональной партии Valmierai un Vidzemei. Янис Байкс считается политиком близким к премьерскому "Новому Единству". В июне 2023 года Янис Байкс выступал — как один из лидеров самоуправлений, представляющих региональные партии — на партийном конгрессе "Нового Единства" в Цесисе.

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