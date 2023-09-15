Таллиннский технический университет (TalTech), изучавший воздействие морского дна на повреждения корпуса пассажирского судна "Эстония" в момент крушения, на следующей неделе опубликует результаты исследования.

Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза. В 2020 году были опубликованы видеоматериалы, на которых видны ранее неизвестные повреждения парома "Эстония". На основании этой информации Центр расследованию несчастных случаев Эстонии, шведски департамент по расследованию несчастных случаев и департамент по расследованию несчастных случаев Финляндии приступили к предварительной оценке новых обстоятельств катастрофы парома "Эстония".

В рамках предварительной оценки Таллиннскому техническому университету было поручено провести исследование последствий воздействия морского дна на судно. Исследование завершено и будет представлено 21 сентября.

Профессор Таллиннского технологического университета Кристьян Табри (DSc) представит результаты моделирования, проведенного для определения того, могли ли повреждения корпуса парома, опубликованные на снимках и в видео в 2020 году, быть вызваны столкновением судна с морским дном в момент крушения.

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