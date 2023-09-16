Вчера в Латвии было зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 30 человек, сообщили в Госполиции.
В пятницу в Рижском регионе в авариях было зарегистрировано девять пострадавших, в Земгале — восемь, в Латгале — семь, в Видземе — четверо, в Курземе — двое. Пятеро из пострадавших управляли электросамокатами, трое передвигались пешком, еще один — на велосипеде.
Вчера было оформлено 164 протокола в связи с превышением скорости, еще восемь водителей оштрафованы за агрессивное вождение.
Всего за минувшие сутки полиция составила 419 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.