В Вецмилгрависе мама с маленьким ребенком случайно столкнулась на детской площадке с мужчиной, который находился в публичном месте без брюк и мастурбировал. При этом незнакомец специально занимался этим во дворе многоквартирного дома, чтобы его заметили.

Как отмечает Degpunktā, Гинта вместе со своей маленькой дочкой возвращалась около девяти вечера к себе домой. На улице Балтабазницас, в кустах женщина заметила силуэт незнакомца: тот был без штанов и прилюдно занимался самоудовлетворением.

Вернувшись домой, Гинта сразу же позвонила в полицию. В полиции подтвердили, что получили сигнал из Вецмилгрависа, однако, пока стражи порядка приехали по указанному адресу, извращенец уже скрылся.

Женщина также поместила предупреждающую о незнакомце информацию в соцсетях, и вскоре получила ответ, что совпадающий по писанию мужчина был замечен и на соседней улице Крейменю.

В центе поддержки детей Dardzene пояснили, что эксгибиционист ходит по дворам с конкретной целью — напугать людей, главным образом, маленьких детей. Полиция просит жителей микрорайона быть внимательными и в том случае, если извращенец снова появится, сразу же звонить в дежурную часть.

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