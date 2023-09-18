Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело о незаконной передаче автомобиля класса люкс гражданину РФ, сообщили агентству LETA в СГБ.

Ожидается, что обвинение будет предъявлено в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России.

Уголовный процесс СГБ завела 6 апреля. В ходе расследования собраны доказательства того, что подозреваемый передал другому лицу в России автомобиль класса люкс, нарушив тем самым регламент ЕС, который запрещает прямо или косвенно продавать, поставлять, передавать или экспортировать любому физическому или юридическому лицу, структуре в России или для использования в России предметы роскоши и товары класса люкс.

СГБ начала также процесс применения принудительных мер воздействия к предприятию, которое представляет подозреваемый.

В прокуратуру передано еще одно дело о нарушении санкций ЕС — о запрещенном импорте в ЕС железной и стальной продукции белорусского происхождения или импортированной из Беларуси. В данном случае к предприятию также применены меры принудительного воздействия.

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