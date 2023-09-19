В интервью программе "900 секунд" новый министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил, что на белорусско-латвийской границе стремительно растет количество нелегальных мигрантов, поэтому пограничникам приходится все чаще применять во время задержания нелегалов огнестрельное оружие.

Он пояснил, что за минувшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили 100 попыток нелегального пересечения границы. Министр подчеркнул, что такое количество нарушителей становится уже обычной ситуацией. Однако больше главу МВД волнует тот факт, что все чаще нелегалы проявляют признаки агрессии, а пограничникам во время задержания приходится применять огнестрельное оружие.

"Эта тенденция, на мой взгляд, показывает, что в будущем можно ожидать и такие проявления как сопротивление, нанесение пограничникам телесных повреждений, а также даже применения оружия против наших стражей границы. Думаю, эти опасения могут быть обоснованы", — пояснил Рихардс Козловскис.

В настоящее время латвийским пограничникам на белорусско-латвийской границе помогают полиция и Земессардзе. Министр отметил, что пограничникам приходится работать очень интенсивно — без выходных и отпусков. Все силы брошены на сдерживания напряжения, возникшего на границе с Республикой Беларусь.

Козловским напомнил, что во вторник правительство будет решать вопрос о закрытии КПП "Силене", в связи с чем освободившихся пограничников направят на охрану так называемой зеленой границы.

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