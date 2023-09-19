По данным полиции, мужчина получил травмы в период с 6 сентября (с 14.00) до 7 сентября (07.00).
Полиция просит отозваться всех, кто обладает информацией об этом деле, а также о месте, времени и лицах, которые могли быть вовлечены в преступление.
На фото изображен пострадавший незадолго до преступления.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67070837 или 110. Также можно писать на мейл: andis.kaulins@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.
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