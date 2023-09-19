Рижское Пардаугавское управление полиции начало уголовный процесс по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

По данным полиции, мужчина получил травмы в период с 6 сентября (с 14.00) до 7 сентября (07.00).

Полиция просит отозваться всех, кто обладает информацией об этом деле, а также о месте, времени и лицах, которые могли быть вовлечены в преступление.