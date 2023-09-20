Мошенники рассылают от лица компании Omniva сообщения и электронные письма с просьбой оплатить налоговую пошлину за посылку. За последние дни компания получила сотню жалоб от своих клиентов.

Помимо этого, рассылаются сообщения с просьбой уточнить адрес доставки или получить деньги — для этого предлагается кликнуть по ссылке. Некоторые сообщения приходят на английском языке.

Omniva обращает внимание, что номера телефона, с которых отправляется SMS, не принадлежат компании, а получение денег — услуга, которую компанию не предлагает. На ссылку, которую отправляют мошенники, кликать нельзя.

Сайт, которым пользуются мошенники, визуально похож на сайт компании, однако компания пользуется только доменом omniva.lv и электронными адресами, которые кончаются на omniva.lv.

Также компания констатировала случаи, когда мошенники связывались с людьми, разместившими объявления на различных платформах, и предлагали ввести свою банковскую информацию якобы на странице поставщика услуг по доставке, чтобы получить плату за свой товар. Omniva также не оказывает такие услуги, через нее нельзя оплатить товар.

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