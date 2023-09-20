Мошенники рассылают от лица компании Omniva сообщения и электронные письма с просьбой оплатить налоговую пошлину за посылку. За последние дни компания получила сотню жалоб от своих клиентов.
Помимо этого, рассылаются сообщения с просьбой уточнить адрес доставки или получить деньги — для этого предлагается кликнуть по ссылке. Некоторые сообщения приходят на английском языке.
Omniva обращает внимание, что номера телефона, с которых отправляется SMS, не принадлежат компании, а получение денег — услуга, которую компанию не предлагает. На ссылку, которую отправляют мошенники, кликать нельзя.
Сайт, которым пользуются мошенники, визуально похож на сайт компании, однако компания пользуется только доменом omniva.lv и электронными адресами, которые кончаются на omniva.lv.
Также компания констатировала случаи, когда мошенники связывались с людьми, разместившими объявления на различных платформах, и предлагали ввести свою банковскую информацию якобы на странице поставщика услуг по доставке, чтобы получить плату за свой товар. Omniva также не оказывает такие услуги, через нее нельзя оплатить товар.