В среду, 20 сентября, в 12.41 на кольце 48-го автобуса в Межапарке (проспект Межа) было найдено тело человека. Изначально в соцсетях появилась информация о том, что речь идет о жертве ДТП, однако в полиции эту информацию не подтвердили.
Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, прибывшие на место происшествия медики констатировали биологическую смерть. Следов насильственной смерти на теле не констатировано.
Причина смерти будет установлена в рамках начатого Госполицией уголовного процесса.
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