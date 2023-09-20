В среду, 20 сентября, в 12.41 на кольце 48-го автобуса в Межапарке (проспект Межа) было найдено тело человека. Изначально в соцсетях появилась информация о том, что речь идет о жертве ДТП, однако в полиции эту информацию не подтвердили.