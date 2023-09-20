В среду, 20 сентября, в 16.47 Госполиция получила сообщение о дорожном инциденте, который произошел в Риге, на пересечении улиц Иерикю и Буртниеку.
В ДТП были вовлечен легковой автомобиль Volvo и мотоцикл. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.
Судя по видео, пассажиром мотоцикла был маленький ребенок, на котором, к счастью, в момент аварии была экипировка мотоциклиста.
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