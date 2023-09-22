Курземское региональное управление полиции разыскивает Марциса Подорожкина (1984 г.р.), которого в последний раз видели 15 сентября. Возможно, он может находиться в Талсинском или Елгавском крае.
Его приметы: рост 193 см, голова бритая.
Был одет: черные спортивные брюки с белыми полосками по бокам, разноцветная ветровка, серые кроссовки Adidas, серая кофта (джемпер).
Особые приметы: на правой руке — в районе плеча — татуировка.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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