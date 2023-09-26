Жена бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова написала заявление в полицию о его пропаже без вести. Свой дом экс-политик покинул в четверг и с тех пор перестал выходить на связь, сообщает агентство LETA.

Отмечается, что Панкратов проходит обвиняемым по уголовному делу о разжигании межнациональной розни и неприязни к украинцам. Во вторник Рижский суд планировал начать рассмотрение его дела, однако Панкратов на заседание не явился. Слушания отложены на 10 октября — об этом агентству рассказала адвокат экс-политика Имма Янсоне.

По словам адвоката, ни она сама, ни семья Панкратова не знают, где он находится. Бывший депутат РД покинул дом в четверг и с тех пор его не видели. Жена обратилась в полицию в понедельник. Дозвониться до Панкратова тоже никто не может — его телефон отключен. На сообщения в мессенджерах экс-политик также не отвечает.

Как отмечает LETA, у Панкратова нет действующих документов, которые позволили бы ему покинуть страну — несколько месяцев назад экс-депутату был запрещен выезд из Латвии на один год. Такое распоряжение издал экс-министр внутренних дел Марис Кучинскис. Панкратов попытался оспорить это решение в суде, однако иск был отклонен.

Как сообщалось, в феврале прокуратура передала в Рижский городской суд дело Панкратова, которому предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, и в нарушении санкций ЕС.

Расследованием дела занималась Служба государственной безопасности (СГБ). Уголовный процесс был начат 29 июля прошлого года, и в ходе расследования СГБ установила, что бывший депутат тиражировал провоцирующие ненависть в отношении украинцев и беженцев из Украины высказывания на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной российской пропаганды.

Также было установлено, что обвиняемый предоставил экономические ресурсы другому лицу, включенному в санкционный список.

Панкратов был задержан СГБ прошлым летом, и суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Позже арест был заменен на залог в размере 5 тыс. евро, которые Панкратов заплатил и в январе был освобожден из-под стражи.

Телеканал ТV3 ранее сообщал, что 17 июля прошлого года Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. Из сюжета, размещенного на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", стало известно, что Панкратов принимал участие в конференции оккупационных властей по референдумам о "присоединении" к России.

Руслан Панкратов родился в 1969 году. В 2009 году он был избран в Рижскую думу от партии "Центр согласия", а в 2013 году — переизбран из списка партийного объединения "Центр согласия", "Честь служить Риге".

В 2018 году он баллотировался на выборах в Сейм от партии "За альтернативу", но избран не был.

Год спустя Панкратов также безуспешно пытался попасть в Европейский парламент из списка "Партии действия".

Панкратов возглавлял общество "Объединение против нацизма", которое в течение нескольких лет проводило мероприятия 16 марта в знак протеста против марша легионеров.

По информация Lursoft, до последнего времени Панкратов представлял общество "Русский мир Латвии".

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