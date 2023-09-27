В среду, 27 сентября, Рижский окружной суд в апелляционном порядке признал бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса (Latvijai un Ventspilij) виновным в ряде эпизодов коррупционных преступлений, однако на год уменьшил срок тюремного заключения.

Суд решил приговорить Лембергса к четырехлетнему сроку заключению и конфискации имущества. Апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лембергу время содержания под стражей и время, проведенное под домашним арестом.

Лемберг был оправдан по части обвинений.

На решение апелляционной инстанции по-прежнему можно будет подать кассационную жалобу или протест в Верховный суд.

Лембергс заслушал приговор удаленно из Вентспилса.

22 февраля 2021 года Рижский районный суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных заработных плат (20 000 евро). Лембергс был арестован в зале суда. Суд решил засчитать в отбываемое наказание время, проведенное Лембергсом в тюрьме и под домашним арестом — с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

25 февраля Лембергс был освобожден из-под ареста под залог 100 000 евро.

Суд признал Лембергса виновным по 19 разделам обвинения, но оправдал по 21 разделу. Лембергса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, легализации преступно нажитых средств, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с имуществом, а также предоставлении ложных сведений в декларации. С другой стороны, с него были сняты обвинения в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, наложенных на должностных лиц.

Суд приговорил сына Лембергса Анрийса к двум годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Анрийса признали виновным в отмывании денег, а также в поддержке несанкционированного участия в сделках с имуществом.

Бывший партнер Лембергса Ансис Сормулис приговорен к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал Сормулиса виновным в поддержке взяточничества, отмывании денег и поддержке несанкционированного участия в сделках с имуществом.

По уголовному делу подано десять апелляционных жалоб.

Если в первой инстанции по делу прошло более 700 судебных заседаниях, то во второй инстанции, по подсчетам Delfi, хватило всего 69 судебных заседаний.

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