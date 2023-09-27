Родители 7-летней Юстине Рейниковой — ее отец и мачеха — лишь частично признали свою вину в ее убийстве. Об этом сообщает ЛТВ. Следующее заседание по этому делу назначено на 20 октября.

Как уже сообщалось ранее, 5 мая в Роговке (волость Наутрену) без вести пропала 7-летняя Юстине. У девочки были проблемы со здоровьем. Изначально появилась информация о том, что в последний раз ее видели вечером 5 мая: девочка ушла гулять неподалеку от своего и пропала.

На поиски ребенка были брошены силы полиции и десятков волонтеров. Во время операции добровольцы метр за метров обследовали десятки квадратных километров. В поисках участвовал и отец девочки.

По одной из версий, Юстине могла уйти от дома и направиться в неизвестном направлении. Однако в первых же дней следствие работало и над другими версиями, в частности, изучалось и предположение о том, что Юстине могла стать жертвой преступления.

Тело девочки со следами насильственной смерти обнаружили перед Лиго: его наши в подвале заброшенного дома посередине леса, за десятки километров от дома, где проживала Юстине.

По подозрению в убийстве был задержан отец девочки и ее мачеха. 21 июня Резекненский суд выдал санкции на арест обоих, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего лица, не способного себя защитить.

По данным ЛТВ, семья девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Помимо Юстине в семье ее отца и матери воспитывались еще несколько детей. Биологическая мать девочки проживает за рубежом.

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