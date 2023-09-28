Начиная с 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила 40 уголовных процессов, связанных с деятельностью по поддержке агрессивной внешней политики России. Еще четыре процесса СГБ переняла от Государственной полиции четыре уголовных дела.

В рамках 20 из 44 процессов СГБ обнаружила лиц признаки двух уголовных преступлений — публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также разжигание национальной и этнической ненависти или вражды в отношении латышей и украинцев.

По фактам возбуждения национальной и этнической ненависти или вражды было возбуждено девять уголовных дел. В одном случае СГБ, помимо разжигания ненависти обнаружила и признаки нарушения режима санкций Европейского Союза.

Восемь уголовных процессов были возбуждены по фактам публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Один процесс начат в связи со сбором денежных средств и иного имущества с целью передачи российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Два процесса начаты в связи с предполагаемыми действиями против Латвии и оказанием помощи иностранному государству в действиях против Латвии.

По факту оказания помощи иностранному государству в действиях против Латвии возбуждено два уголовных дела, в одном из которых в ходе расследования ГСУ изменило квалификацию преступления на более серьезную — руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

Один процесс был возбужден по факту незаконного в войне против Украины на стороне России.

В 28 из этих 44 уголовных производств СГБ получила доказательства противоправной деятельности и направила материалы дела в прокуратуру, добиваясь привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.

Кроме того, начаты три уголовных процесса по подозрению в шпионаже. В трех из них, возбужденных еще до вторжения России в Украину, СГБ получила необходимые доказательства шпионажа и направила материалы в прокуратуру. По двум из этих уголовных процессов вынесены приговоры о лишении свободы сроком на 5 и 8 лет.

По одному процессу осужденный обжаловал приговор суда первой инстанции в виде пяти лет лишения свободы. Продолжается расследование в отношении предполагаемого сторонника "Антифашистов Прибалтики", арестованного 15 августа этого года по подозрению в шпионаже.

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