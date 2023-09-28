Прокурор требует приговорить за взяточничество бывшую чиновницу Рижской думы Арию Стабиню к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Также прокурор требует на четыре года лишить ее права занимать должности в муниципальных учреждениях и госуправлении, оштрафовать на 15 500 евро и взыскать со Стабини преступно нажитые средства в размере 6018 евро.

Рижский городской суд в Видземском предместье огласит приговор Стабине 9 октября.

Бывший начальник квартирного управления Рижской думы Ария Стабиня была задержана Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сентябре 2012 года. Прокуратура предъявила Стабине обвинение по четырем статьям Уголовного закона — о взяточничестве, подделке документов, служебном подлоге и указании недостоверных сведений в декларации государственного должностного лица.

KNAB в ходе следствия установило, что Стабиня при помощи посредников в течение длительного времени принимала взятки за рассмотрение заявлений и принятие решений по бессрочной аренде муниципального жилья. БПБК выявило по крайней мере пять таких эпизодов.

Стабиня была освобождена под подписку о невыезде, но в июне 2013 года исчезла и с тех пор находилась в международном розыске. Стабиня была задержана в Египте 5 ноября 2018 года и доставлена в Латвию, где полицейские арестовали ее в Рижском аэропорту. Под арестом она провела три месяца.

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