В четверг в Латвии зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал 21 человек и двое погибли, сообщили в Государственной полиции.

Около 16 часов в Скукиши Гаркалнской волости Ропажского края женщина- водитель автомобиля Audi A6 не справилась с управлением, машина съехала с проезжей части и перевернулась.

Водитель автомобиля погибла на месте происшествия. В Госполиции выясняют обстоятельства аварии.

Около 8 часов утра в Заубской волости Цесисского края на 33-м километре дороги Аугшлигатне - Скривери у грузовой автомашины лопнуло колесо, в результате фура перевернулась, водитель погиб.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, на место происшествия были вызваны спасатели, поскольку извлечь человека из разбитой машины было очень сложно. Для этого потребовались гидравлические инструменты.

Из поврежденного топливного бака фуры вытекло около 25 литров топлива, которое удалось собрать. В результате аварии также была повреждена цистерна, из которой в канаву вытекала молочная сыворотка.

В четверг оформлено 399 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 165 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два административных и пять уголовных дел.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram