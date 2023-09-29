Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 26 сентября, в Риге, на улице Скую: в 17.20 автомобиль Volvo V40 светло-серого цвета, ехавший по направлению от улицы Вецмилгравья к улице А. Домбровска, напротив дома номер 6ф по ул. Скую столкнулся с Opel Corsa-E, а затем совершил наезд на прохожую.
В результате ДТП прохожая получила телесные повреждения.
После этого водитель Volvo V40 не остановился, а продолжил движение, а затем напротив дома номер 5 по ул. Скую врезался в Volvo XC 60.
Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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