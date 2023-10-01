В субботу, 30 сентября, на дорогах Латвии погибли три человека, в том числе двое подростков, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

30 сентября около 15:30 в Смилтене, на улице Атмодас, подросток за рулем мопеда Peugeot Ludix перевернулся и столкнулся с автомобилем VW Sharan, которым управлял мужчина. В аварии водитель мопеда получил смертельные травмы и скончался.

В субботу около 17:30 в Трупи волости Вилянас Резекненского края подросток за рулем Audi 80 не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В ДТП погиб пассажир автомобиля - несовершеннолетний юноша.

Около 20:00 в Марупской волости мужчина за рулем универсального самоходного компакт-погрузчика Locust L752 при неизвестных обстоятельствах въехал в водоем и утонул.

В целом за 30 сентября в Латвии зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествий, погибли 3 человека, пострадали 13 человек. Среди пострадавших — один пешеход и трое водителей электросамокатов.

По данным Госполиции, больше всего аварий зарегистрировано в Рижском регионе (50 ДТП), в них пострадали семь человек.

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