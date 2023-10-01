Как правило, больше нетрезвых водителей появляется на дорогах в выходные дни. Второе по величине число нетрезвых водителей было зафиксировано в воскресенье, 17 сентября, свидетельствуют данные Государственной полиции.
По данным полиции, вечером 30 сентября только четверо из 22 нетрезвых водителей с содержанием алкоголя в организме более 1,5 промилле находились за рулем собственного автомобиля, а 18 управляли не принадлежащими им машинами.
Всего за 30 сентября было заведено 437 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 163 за превышение скорости.
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