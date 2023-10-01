В воскресенье днем в Балтэзерс на пятом километре Таллинского шоссе (А1) произошло столкновение двух автомобилей, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi. В результате аварии пострадали четыре человека, а движение в сторону Адажи было перекрыто на несколько часов.

Авария с участием двух автомобилей случилась в Балтэзерс. Представители Государственной полиции подтвердили агентству LETA, что 1 октября в 14:42 получили информацию о лобовом столкновении на Таллинском шоссе.

Из-за ДТП на несколько часов было перекрыто движение в направлении Адажи. Около 19:00 поступила информация, что полиция разблокировала движение в обоих направлениях.

По уточненной информации службы Неотложной скорой помощи, в аварии пострадали четыре человека. Все пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии, ему проводят реанимационные мероприятия.

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