В воскресенье днем, 1 октября, в Балтезерсе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В аварии серьезно пострадали четыре человека, движение в сторону Адажи было временно перекрыто.

ДТП произошло на шоссе Рига (Балтезерс) — эстонская граница (Айнажи). Все пострадавшие в аварии четыре человека госпитализированы с серьезными травмами. Один пострадавший находился в тяжелом состоянии – медикам пришлось проводить реанимационные мероприятия.

Движение в районе ДТП на несколько часов было перекрыто, из-за чего образовались значительные заторы. Около 19 часов вечера движение было полностью восстановлено.



.@Valsts_policija informēja, ka plkst. 14.42 saņemta informācija par frontālu sadursmi. Negadījumā cietuši četri cilvēki. Visi cietušie ar smagām traumām nogādāti slimnīcā. Tostarp viens cietušais ir ļoti smagā stāvoklī, un viņam veikti reanimācijas pasākumi, informēja… https://t.co/azff9NEi3o — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 1, 2023



Госполиция призывает очевидцев аварии отозваться и помочь в расследовании обстоятельств ДТП. Чтобы предоставить любую полезную для следствия информацию или видеозапись аварии, жителей призывают звонить по телефонам 67219765, 26467582 или 110.



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