ДТП произошло на шоссе Рига (Балтезерс) — эстонская граница (Айнажи). Все пострадавшие в аварии четыре человека госпитализированы с серьезными травмами. Один пострадавший находился в тяжелом состоянии – медикам пришлось проводить реанимационные мероприятия.
Госполиция призывает очевидцев аварии отозваться и помочь в расследовании обстоятельств ДТП. Чтобы предоставить любую полезную для следствия информацию или видеозапись аварии, жителей призывают звонить по телефонам 67219765, 26467582 или 110.
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