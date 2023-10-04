С порталом LA.LV связался человек, который в настоящее время отбывает наказание в Рижской центральной тюрьме за тяжкое преступление. Мужчина обеспокоен тем, что подозреваемый в убийстве Юстине Рейниковой из Роговки отец может взять на себя незаслуженную вину.

Порталу известна личность заключенного, но статья 22 Закона "О печати и других средствах массовой информации" позволяет журналистам не указывать источник информации. Право на свободу мнения, предусмотренное статьей 100 Конституции, включает также право не разглашать (хранить) информацию.

Заключенный рассказал, что провел сутки в одной камере с подозреваемым Владимиром Рейниковым.

"Он там сидит на своей волне. Он открыто заявил, что возьмет всю вину на себя. И я не понял, почему охранники посадили его к нам. Наверное, чтобы спровоцировать нас. Он рассказал нам, что кормил своего 6-месячного ребенка и услышал из кухни крики.

Его жена кричала на приемную дочку. Затем, через секунду, как будто что-то разбилось. Зайдя на кухню, он увидел, что у Юстине из шеи течет кровь, а на полу лежит разбитая тарелка. Жена сказала, что швырнула тарелку об стол, и ее осколок попал Юстине в шею.

Они завязали рану и уложили Юстине спать, а когда встали, поняли, что девочка умерла от кровопотери. Тогда они решили замести следы.

Оба они были пьяные, поэтому перепугались и решили увезти (ред. — тело ребенка) и похоронить его в старом доме, куда нелегко добраться.

Телефон отца не был выключен, поэтому его "срисовали" по GPS.

Отец Юстине провел неделю в медицинской палате М6 и одну ночь был с нами. На следующее утро его отвезли на улицу Лактас, в Центр судебно-психиатрической экспертизы. Сейчас он содержится в Даугавгривской тюрьме. Он рассказал нам, что после задержания его доставили в Даугавпилсский следственный изолятор, где его каждый день били. Он не выдержал и бросился на одного из полицейских, за что был отвезен в тюрьму".

Как ранее заявила следственный судья Резекненского суда Айя Ермацане, оба подозреваемых, отец и мачеха, не признают, что убили девочку умышленно.

Следующее заседание суда по мере пресечения назначено на 20 октября.

5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. Предположительно, она ушла из дома в пятницу вечером около 19:00 и не вернулась.

Полиция и волонтеры провели масштабные поиски на десятках квадратных километров, но они долгое время оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении.

В то же время с первых дней исчезновения девочки сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе и о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.

Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека — отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд дал санкцию на арест обоих подозреваемых.

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