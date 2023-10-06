Оба обвиняемых также помещены под пробационный надзор сроком на два года, сообщили агентству LETA в прокуратуре. Именно таких наказаний требовал для подсудимых государственный обвинитель.
Как сообщалось, 11 марта 2022 года возле гриль-бара "Уголок" на улице Келдыша, 16 в Риге в своем автомобиле был застрелен мужчина, после чего убийцы скрылись с места происшествия. Полиция объявила план "Капкан" на всей территории Латвии и мобилизовала значительные силы для их поимки. В тот же день один из возможных преступников был задержан, а второго удалось задержать в августе.
Задержанные граждане Литвы 1972 и 1978 г. рожд. обвинялись в совершении убийства при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, а также за неразрешенную перевозку оружия и боеприпасов. Ранее оба они уже были судимы за различные преступления в Литве и в других странах Евросоюза.
На скамью подсудимых сели исполнители убийства, а для того, чтобы установить других лиц, причастных к убийству Валягина, из данного уголовного процесса выделено отдельное дело, которое продолжает расследовать Государственная полиция.
Суд частично удовлетворил требование о компенсации морального ущерба потерпевшим, установив, что ответчики должны выплатить 65 тысяч евро. 30 тыс. евро из этой суммы уже выплачено.
Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.
По версии правоохранительных органов, Валягин был организатором убийства
администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, которое произошло в мае 2018 года.
Валягин в свое время был осужден по делу группировки Харитонова. В 1998 году Верховный суд приговорил Валягина к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, засчитав ему срок, отбытый ранее по приговору Рижского окружного суда. Он вышел на свободу в 2000 году.