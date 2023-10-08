В воскресенье вечером несколько рейсов поездов сообщением Рига - Слока и Рига - Саулкрасты были отменены из-за ущерба, причиненного ураганом, сообщает AS Pasažieru vilciens в Twitter.

Pasažieru vilciens информирует, что вечером 8 октября отменены рейсы поездов № 6144 Рига – Саулкрасты (в 17:06) и № 6149 Саулкрасты – Рига (18:25), № 6427 Рига – Слока (17:30) и № 6430 Слока – Рига (18:41).

Кроме того, в течение 8 октября большинство поездов опаздывают.

Утром в воскресенье на участке Саулкрасты - Скулте было прервано движение поездов, сообщает в Twitter AS Pasažieru vilciens. На фотографии видно, что движению поездов мешают поваленные шквальным ветром деревья на путях.

Pasažieru vilciens сообщает, что на участке Скулте-Царникава отменен поезд № 6123 Скулте (11.23) — Рига (12.54).

В VAS Latvijas dzelzceļš общали восстановить движение поездов на участке в Скулте как можно быстрее.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс заявил в социальных сетях, что нужно работать над тем, чтобы в будущем АО "Pasažieru vilciens" всегда было готово обеспечить транспорт для перевозки пассажиров в чрезвычайных ситуациях.

Бришкенс отметил, что причиненный сильным ветром ущерб вызвал серьезные перебои в движении поездов. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений и восстановлению движения. Министр выразил благодарность родственникам и друзьям пассажиров отмененных в субботу поздно вечером рейсов, которые помогли доставить их домой.

В воскресенье, 8 октября, в Латвии сохранится пасмурная и дождливая погода.

Дождь ожидается преимущественно в западном и центральном регионах, но местами в Курземе он может быть сильным и сопровождаться отдельными грозовыми разрядами.

Западный, северо-западный ветер во многих местах достигнет порывов 18-23 метра в секунду, в прибрежных районах — 25-30 метров в секунду.

Температура воздуха 8 октября составит от +3…+8 градусов, в прибрежных районах будет +9…+11 градусов.

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