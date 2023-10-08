Майя Спуриня, соавтор широко обсуждаемого исследования об опыте курьеров Bolt и Wolt, ведущий научный сотрудник Института культуры и искусств Латвийской академии культуры (LKA), получает угрозы, сообщается на сайте LKA.

В протоколе, подготовленном руководителем Института культуры и искусства Андой Лаке и ведущим научным сотрудником LKA Майей Спуриней, подчеркивается, что во время дискуссий о бюджете Латвии и увеличении финансирования науки, "нападки на ученых по поводу полезности их исследований становятся все более активными".

"Атаки на социальные сети содержат пренебрежительные и грубые комментарии, в том числе ложные факты не только о конкретных ученых и исследованиях, социальных и гуманитарных науках, но и о научной деятельности и науке в целом", — отмечается в сообщении LKA.

Авторы поста обращают внимание на то, что Спуриня получала оскорбительные выпады в соцсетях, а также угрозы в частном порядке. Причиной критики и комментариев в соцсетях, является финансирование, полученное исследовательской группой Спурини и LKA в 2021 году в рамках конкурса финансируемого Латвийским научным советом проекта фундаментальных и прикладных исследований (FLPP) на тему социологического анализа опыта курьеров Wolt и Bolt на цифровых платформах.

Лаке и Спуриня поясняют, что основное внимание в исследовании уделяется моделям незащищенной занятости в цифровой среде. Срок реализации проекта — три года. В протоколе говорится, что исследовательский проект был доведен до различных целевых аудиторий с момента его создания в 2022 году. FLPP является одной из исследовательских программ, администрируемых Латвийским научным советом, а научная значимость заявок на проекты оценивается двумя анонимными иностранными экспертами в соответствующем научном секторе или подсекторе.

"Подобная практика оценки заявок на научные проекты распространена и на международных конкурсах исследовательских проектов. В конкурсе заявок на проекты FLPP эксперты оценивают научное качество проекта, влияние его результатов и обеспечение реализации", — подчеркивают в академии.

Лаке и Спуриня подчеркивают, что объектом исследования опыта курьеров Wolt и Bolt является занятость на платформе или работа на платформе. Проект исследует, как сотрудники платформы распределяют свою работу автономно и каковы ее практические проявления. По их словам, проект направлен на изучение использования цифровых платформ.

Спуриня отмечает, что целью фундаментальных исследований является увеличение знаний. В данном случае понимание платформенной работы как современного явления актуально во всем мире, в том числе и в Латвии. Исследователь подчеркивает, что Латвия, как и другие страны, пытается найти решение по изменению институциональной системы, чтобы те, кто работает на платформах, были социально защищены.

"Наша цель — не объяснить конкретную ситуацию с Bolt и Wolt в Латвии, мы на конкретном примере анализируем нечто гораздо более широкое", — описывает Спуриня дизайн проекта.

В исследовании участвуют два основных исследователя — Спуриня и Ивета Кешане, а также два исследователя, выполняющие консультативную роль — Лаке и Лиене Озолиня. В исследованиях проекта также приняли участие восемь студентов бакалавриата. Два студента работают над проектом на протяжении всего проекта.

Авторы статьи подчеркивают, что цифровые платформы являются важной частью современной экономики и играют все более важную роль в сфере занятости. По оценкам других источников, в ближайшие десятилетия платформа занятости может занять от 20% до 70% сектора занятости. В США 15-20% всех работников уже столкнулись с работой на цифровых платформах.

По ее словам, интерес к исследованию проявили как Латвийский союз свободных профсоюзов, так и Европейское агентство по безопасности и гигиене труда, с которым исследовательская группа сотрудничает и будет продолжать сотрудничать. Также широкая общественность будет проинформирована о результатах на сайте проекта и в местных СМИ.

В соцсети Х некоторые пользователи выразили возмущение исследованием стоимостью 299 614 евро. Среди выводов указано, что возможности фудкурьеров работать гибко, в удобное для них время, а также возможность контролировать свой доход и чувствовать себя эмоционально независимыми от работодателя, приближают их к статусу самозанятого лица.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram