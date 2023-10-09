Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовный процесс по факту высказываний Эрнеста Риекстса — обвиняемого по делу о пожаре хостеля на улице Меркеля в Риге — по факту его высказываний в адрес украинцев, сообщило агентство LETA.

27 сентября СГБ возбудила уголовный процесс в отношении одного человека за возможные героизацию и оправдание преступлений, совершенных агрессором Россией а Украине, а также деятельность, направленную на разжигание национальной и межнациональной розни и розни, сообщили агентству LETA в службе.

Уголовный процесс в отношении человека был возбужден после того, как СГБ дала оценку недавним высказываниям этого человека в мессенджере Telegram.

СГБ установила, что человек публиковал на своем канале на платформе Telegram доступные неограниченному кругу лиц голосовые сообщения, в которых выражал поддержку преступлениям, совершенным вооруженными силами России против Украины и ее народа. Также в опубликованных голосовых сообщениях человек очерняет и унижает граждан Латвии и Украины.

СГБ направила уголовный процесс в Государственную полицию для дальнейшего расследования.

Как уже сообщалось, в аудиозаписи, размещенной в социальных сетях, можно услышать, как Риекстс выражает поддержку агрессии России в Украине.

"Спасибо россиянам надо сказать, что они бомбят украинцев, этих невежественных дураков. Потому что я говорю, что в мире не нужны глупые нации. То же самое произойдет и в Латвии. И надо сказать спасибо россиянам. что они очистят Латвию от тупых людей", — сказал Риекстс.

"Детей мне, конечно, жаль, но если эти тупые дауны сидят дома в тот момент, когда понимаешь, что ты в зоне боевых действий… ну, любой дом можно снести, а они сидят в своих квартирах и пьют. Надежда — это утешение дураков, понимаете", — говорится в записи.

Позже Риекстс в другом аудио прокомментировал удар российской ракеты по Харьковской области, что привело к гибели минимум 51 человека. "Мир очищается от даунов, и это хорошо, потому что за последние два года лохам удавалось выбраться из страны", — говорится в записи.

Риекстс высказал мнение, что нет смысла сидеть в зоне боевых действий и ждать, пока пуля полетит в голову.

В августе прокуратура Рижского районного суда передала в Рижский городской суд уголовное дело о трагическом пожаре в незаконно организованном хостеле в Риге на улице Меркеля. В результате пожара погибли девять человек. Обвиняемыми по делу являются Эрнест Риекстс и Андрейс Гайлис.

Оба обвиняются в ведении предпринимательской деятельности без регистрации, причинившей значительный ущерб государству, умышленном нарушенит правил пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель нескольких человек.

Утром 28 апреля 2021 года в одной из комнат хостеля произошел пожар: восемь человек погибли сразу, еще один человек умер позже в больнице от ожогов и отравления дыхательных путей.

Пожар уничтожил личные вещи постоятельцев на сумму в несколько тысяч евро. Также была разрушена двускатная крыша здания, принадлежащего сообществу собственников многоквартирного жилого дома, со всеми ее конструкциями, причинен материальный ущерб на сумму несколько десятков тысяч евро.

Ранее Эрнестс Риекстс упоминался в прессе как владелец и управляющим хостелем, и "крупнейший владелец хостелами в странах Балтии". По данным Firmas.lv, Риекстс владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы.

Эрнестс Риекстс находился в розыске, но позже был арестован полицией.

Еще до ареста в распространенном в Интернете аудиообращении Риекстс утверждал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не хостелом, а съемной квартирой. Он также заявил, что пожарная безопасность в квартире находится "на высоком уровне" и "везде есть детекторы дыма".

Риекстс тогда утверждал, что он не был в помещении на улице Меркеля уже полтора года и "там работали и всем управляли совершенно другие люди". Также обвиняемый выдвинул версию, что поджог был умышленным.

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